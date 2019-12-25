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Возбуждено дело после грубого приземления Ми-8 в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после грубого приземления вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

В среду около 12.00 по местному времени при взлете с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района Красноярского края произошло грубое приземление вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании «КрасАвиа» после попадания в снежный вихрь. На борту воздушного судна находились 21 пассажир и три члена экипажа.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Устанавливается количество пострадавших и степень вреда, причиненного воздушному судну.

По данным МЧС, пострадало три человека. Минздрав края сообщил о шести пострадавших.

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bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.