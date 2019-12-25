Возбуждено дело после грубого приземления Ми-8 в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовное дело после грубого приземления вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

В среду около 12.00 по местному времени при взлете с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района Красноярского края произошло грубое приземление вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании «КрасАвиа» после попадания в снежный вихрь. На борту воздушного судна находились 21 пассажир и три члена экипажа.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Устанавливается количество пострадавших и степень вреда, причиненного воздушному судну.

По данным МЧС, пострадало три человека. Минздрав края сообщил о шести пострадавших.