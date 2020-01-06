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Новосибирск увеличит число купелей на Крещение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Число купелей на праздник Крещение Господне в Новосибирске в этом году увеличат до восьми штук. сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В Новосибирске планируется организовать восемь купелей. Это на одну больше, чем в прошлом году. Официально полный список купелей будет сформирован в январе 2020 года.

Предварительно заявлена организация купелей в Ленинском районе: на улице Заобская, 97, на озере «Медвежье, на реке Обь в районе пожарного причала МЧС, карьере на Юго-Западном жилмассиве. А также в Советском районе – ПКиО «У моря Обского»; в Калининском районе – озеро «Спартак»; в Октябрьском районе – река Обь в районе Бугринского моста; в Центральном округе – озеро «Жемчужина Сибири».

Основные требования к купелям: глубина – не более 1,2 метра, ширина должна быть удобна для хвата перил, толщина льда — не менее 25 сантиметров. В майны будут пускать по одному человеку, чтобы исключить скопление людей на льду. До проведения праздника сотрудники МАСС замерят толщину льда на водоемах. При необходимости будет проведена расчистка льда от снега для его намерзания.

Крещение православные празднуют 19 января. Верующие в праздник Крещения набирают и окунаются в освященную воду.

Новосибирск #Религия
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andre72

Да неужели. Значит скоро бедных не будет.Ну на бумаге точно.

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он решил свой рейтинг, который у плинтуса, поправить этим заявлением, но ему вряд ли поверят

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