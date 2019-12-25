НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Дороги перекрыли на Алтае из-за метелей

Источник:
Sibnet.ru
249 1
Фото: © Sibnet.ru

Региональные и федеральные дороги перекрывают в Алтайском крае из-за сильных буранов. Сейчас снегопады перемещаются в сторону Республики Алтай.

Сейчас в обоих регионах действует экстренное предупреждение в связи с продолжительными метелями и снегопадом, усилением ветра, гололедом.

В Алтайском крае полностью перекрыто движение для всех видов транспорта на автодороге Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан.

На дороге Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (участок Змеиногорск – Рубцовск) объявлен перерыв в движении для всех видов транспорта на всем протяжении.

Ограничено движение для грузовых автомобилей и автобусов на автомобильных дорогах Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан (от Барнаула до Рубцовска), а также на Чуйском тракте от Новоалтайска до Бийска.

Кроме того, для грузовиков и автобусов ограничили движение на ряде региональных трасс. От Алейска до Алексеевке Чарышского района, от Алейска до Усть-Пристани, ограничение действует от Барнаула до Ребрихи на трассе Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан в сторону Павлодара и на дороге Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области.

К развертыванию готовятся мобильные и стационарные пункты обогрева на случай ухудшения ситуации. Водителей дальних рейсов оповестили о ситуации. На дорогах дежурят патрульные группы с участниками инспекторов ГИБДД и пожарно-спасательных гарнизонов. Уточняется, что скоплений транспорта на дорогах нет.

По данным синоптиков, плохая погода в ближайшее время сохранится. Жителей просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

Еще по теме
Режим «черного неба» ввели в Красноярске
Сильные морозы установятся в Восточной Сибири
Морозы до -43 вернутся в Восточную Сибирь
Усс дополнил ответ Путина про экологию Красноярска
смотреть все
Жизнь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Кудрин рассказал, как Путин спас российскую экономику
•
Российские чиновники лишатся служебных машин
•
Названа причина падения истребителя Су-57
•
Российские ученые усомнились в существовании «темной энергии»
Подробности
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
Как это работает
•
Облачная охрана: что умеет уличная камера Ростелекома
•
Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов
•
Простоит три недели: как выбрать ёлку и ухаживать за ней
•
Как запрограммировать счастье в новом году
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Бывший летчик инсценировал самоубийство жены
Сибирь 25.12.2019 17:21
СК проверит продажу красноярского села вместе с жителями
Сибирь 25.12.2019 17:14
Битва сноубордиста с глухарем попала на видео
Сибирь 25.12.2019 16:55
Резко похолодает в Новосибирске
Сибирь 25.12.2019 16:41
Самое популярное
США остановили строительство российского газопровода
3870
Steam объявил глобальную распродажу игр
3734
«Газпром» согласился вернуть долг Украине
3515
Модернизацию Lada 4x4 показали на видео
3213
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Кудрин рассказал, как Путин спас российскую экономику
•
Российские чиновники лишатся служебных машин
•
Названа причина падения истребителя Су-57
•
Российские ученые усомнились в существовании «темной энергии»
Подробности
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
Сибирь
•
Бывший летчик инсценировал самоубийство жены
•
СК проверит продажу красноярского села вместе с жителями
•
Битва сноубордиста с глухарем попала на видео
•
Резко похолодает в Новосибирске
•
Регенерирующие повязки разработали в Томске
•
Возбуждено дело после грубого приземления Ми-8 в Красноярском крае
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
76
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
51
США остановили строительство российского газопровода
45
Россия резко нарастила импорт пальмового масла
37
Топ комментариев

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.