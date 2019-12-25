Дороги перекрыли на Алтае из-за метелей

Региональные и федеральные дороги перекрывают в Алтайском крае из-за сильных буранов. Сейчас снегопады перемещаются в сторону Республики Алтай.

Сейчас в обоих регионах действует экстренное предупреждение в связи с продолжительными метелями и снегопадом, усилением ветра, гололедом.

В Алтайском крае полностью перекрыто движение для всех видов транспорта на автодороге Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан.

На дороге Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (участок Змеиногорск – Рубцовск) объявлен перерыв в движении для всех видов транспорта на всем протяжении.

Ограничено движение для грузовых автомобилей и автобусов на автомобильных дорогах Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан (от Барнаула до Рубцовска), а также на Чуйском тракте от Новоалтайска до Бийска.

Кроме того, для грузовиков и автобусов ограничили движение на ряде региональных трасс. От Алейска до Алексеевке Чарышского района, от Алейска до Усть-Пристани, ограничение действует от Барнаула до Ребрихи на трассе Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан в сторону Павлодара и на дороге Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области.

К развертыванию готовятся мобильные и стационарные пункты обогрева на случай ухудшения ситуации. Водителей дальних рейсов оповестили о ситуации. На дорогах дежурят патрульные группы с участниками инспекторов ГИБДД и пожарно-спасательных гарнизонов. Уточняется, что скоплений транспорта на дорогах нет.

По данным синоптиков, плохая погода в ближайшее время сохранится. Жителей просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.