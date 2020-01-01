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Новый «могучий» храм построят в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Тыва

Новый большой храм, на деньги близких министра обороны Сергей Шойгу построят в Туве к 2021 году, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

Раньше в Туве было больше 130 храмов. В годы Советской власти, когда велась борьба с религией, все они были уничтожены.

«При помощи моих друзей, коллег, близких Сергея Кужугетовича (Шойгу) мы собрали средства и собственными силами начали строительство большого храма. В настоящее время там заняты строительством двое моих друзей-строителей. Когда завершим строительство, это будет буддийский храмовый комплекс», — сказал Кара-оол.

По его словам, комплекс будет введен в эксплуатацию в 2021 году. «Раз мы живем в составе могучего государства, то и храм тоже должен быть соответствующий», — отметил глава Тувы.

Республика Тува #Религия
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Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

S. RONN jackdaw

Ну покажите же, наконец, как он на унитазе сидит и серит! Народу так этого не хватает!))

Uynachalnica

Празднуй народ! И еще 20 лет будут в Кремле фотографии копить!

mosquito__2010

Концептуально очень похоже на космическую и экономическую программы Украины.