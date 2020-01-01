Новый «могучий» храм построят в Туве

Новый большой храм, на деньги близких министра обороны Сергей Шойгу построят в Туве к 2021 году, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

Раньше в Туве было больше 130 храмов. В годы Советской власти, когда велась борьба с религией, все они были уничтожены.

«При помощи моих друзей, коллег, близких Сергея Кужугетовича (Шойгу) мы собрали средства и собственными силами начали строительство большого храма. В настоящее время там заняты строительством двое моих друзей-строителей. Когда завершим строительство, это будет буддийский храмовый комплекс», — сказал Кара-оол.

По его словам, комплекс будет введен в эксплуатацию в 2021 году. «Раз мы живем в составе могучего государства, то и храм тоже должен быть соответствующий», — отметил глава Тувы.