Снежный вихрь опрокинул Ми-8 в Красноярском крае

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Вертолет Ми-8 опрокинулся на бок при посадке в Байките,
причиной стало попадание в снежный вихрь, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по
Красноярскому краю.
В 12.45 по местному времени в среду произошла вынужденная посадка
вертолета Ми-8 с опрокидыванием на бок авиакомпании «КрасАвиа» в районе населенного
пункта Байкит. На борту находились 21 человек и три члена экипажа.
«При взлете вертолет попал в снежный вихрь и совершил
жесткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждена
хвостовая балка и лопасти несущего винта. По предварительной информации
пострадало три человека (средняя степень тяжести)», — говорится в сообщении.