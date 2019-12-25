Снежный вихрь опрокинул Ми-8 в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 опрокинулся на бок при посадке в Байките, причиной стало попадание в снежный вихрь, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В 12.45 по местному времени в среду произошла вынужденная посадка вертолета Ми-8 с опрокидыванием на бок авиакомпании «КрасАвиа» в районе населенного пункта Байкит. На борту находились 21 человек и три члена экипажа.

«При взлете вертолет попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. По предварительной информации пострадало три человека (средняя степень тяжести)», — говорится в сообщении.