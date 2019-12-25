РЖД разместили на билетах обращение к пассажирам нижних полок

Обращение к пассажирам нижних полок с просьбой разрешить едущим на верхних местах посидеть внизу в дневное время появится на новых электронных билетах РЖД.

Новые электронные билеты на поезда дальнего следования появятся в первой половине 2020 года. РЖД выпустили ролик, в котором показали вид бланка.

Видео демонстрирует нижнее место 11. «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке», — приводит РИА Новости текст из ролика.

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В описании билета на верхнее место говорится, что пассажиру в дневное время разрешается сидеть на нижней полке, а место для багажа — на третьей полке.

В новом электронном билете будут более крупно написаны номер поезда, вагона, места, время, дата и станция отправления. Также он будет содержать информацию о часовом поясе, времени в пути, адрес вокзала. Распечатанный бланк можно сложить несколько раз, и информация на нем будет удобна для восприятия.