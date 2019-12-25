Суд оправдал экс-директора новосибирского планетария

Судья не нашла в действиях Масликова состава преступления — превышения
должностных полномочий. Поэтому суд полностью оправдал ученого и снял арест с
имущества.
Масликова задержали в феврале 2018 года. По данным
следствия, директор планетария сдавал в аренду видеоаппаратуру, световое и
звуковое оборудование, принадлежащее мэрии, без ее разрешения. Полученные за
несколько лет 700 тысяч рублей сначала перевели на расчётный счёт
подконтрольной организации, а затем лично передали подозреваемому в планетарии.
Изначально следствие расследовало дело о взятке, а затем
изменило формулировку обвинения на превышение служебных полномочий, директора отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. За Масликова заступились
представители научного сообщества и направили в суд и следствию петицию с
просьбой освободить директора.