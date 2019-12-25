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Суд оправдал экс-директора новосибирского планетария

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/sergey.maslikov.1
Октябрьский районный суд Новосибирска оправдал экс-директора новосибирского планетария Сергея Масликова, которого сначала обвиняли во взятке, а потом в превышении должностных полномочий, сообщил юрист Максим Седов в Facebook.

Судья не нашла в действиях Масликова состава преступления — превышения должностных полномочий. Поэтому суд полностью оправдал ученого и снял арест с имущества.

Масликова задержали в феврале 2018 года. По данным следствия, директор планетария сдавал в аренду видеоаппаратуру, световое и звуковое оборудование, принадлежащее мэрии, без ее разрешения. Полученные за несколько лет 700 тысяч рублей сначала перевели на расчётный счёт подконтрольной организации, а затем лично передали подозреваемому в планетарии.

Изначально следствие расследовало дело о взятке, а затем изменило формулировку обвинения на превышение служебных полномочий, директора отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. За Масликова заступились представители научного сообщества и направили в суд и следствию петицию с просьбой освободить директора.

Новосибирск #Громкое дело
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bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)