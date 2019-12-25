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Частную землю в Бурятии отдали под «дальневосточный гектар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Частные земли жителей Тарбагатайского района Бурятии отмежевали под «Дальневосточный гектар» и теперь на них может претендовать любой желающий в регионе, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой.

«В одних случаях часть земельных участков, находящихся в собственности граждан, выделена органами местного самоуправления. В других — земли сельскохозяйственного назначения, отмежеванные жителями под пастбища общего пользования, также распределены под "дальневосточный гектар"», — сообщила омбудсмен.

Программа «Дальневосточный гектар» действует в Бурятии и Забайкалье с 2019 года, с 1 февраля 2020 года земельные участки, попавшие под действие программы, сможет получить любой житель России. Но предоставление земельных участков не должно нарушать границы частной собственности, добавила Жамбалова.

Жители Тарбагатайского района вместе с уполномоченным намерены разобраться в происшествии и вернуть права на землю их законным владельцам. Омбудсмен также попросила всех жителей республики, оказавшихся в похожей ситуации, обратиться в аппарат уполномоченного.

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bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)