Частную землю в Бурятии отдали под «дальневосточный гектар»

Частные земли жителей Тарбагатайского района Бурятии отмежевали под «Дальневосточный гектар» и теперь на них может претендовать любой желающий в регионе, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой.

«В одних случаях часть земельных участков, находящихся в собственности граждан, выделена органами местного самоуправления. В других — земли сельскохозяйственного назначения, отмежеванные жителями под пастбища общего пользования, также распределены под "дальневосточный гектар"», — сообщила омбудсмен.

Программа «Дальневосточный гектар» действует в Бурятии и Забайкалье с 2019 года, с 1 февраля 2020 года земельные участки, попавшие под действие программы, сможет получить любой житель России. Но предоставление земельных участков не должно нарушать границы частной собственности, добавила Жамбалова.

Жители Тарбагатайского района вместе с уполномоченным намерены разобраться в происшествии и вернуть права на землю их законным владельцам. Омбудсмен также попросила всех жителей республики, оказавшихся в похожей ситуации, обратиться в аппарат уполномоченного.