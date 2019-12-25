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Кудрин рассказал, как Путин спас российскую экономику

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что решение о создании резервных фондов сыграло ключевую роль в спасении российской экономики.

Путин единственный, кто «вопреки многим позициям» поддержал создание Стабилизационного фонда, а затем Резервного фонда и Фонда национального достояния, которые во время экономического кризиса 2008–2009 года «сыграли свою решающую роль», приводит РИА Новости слова Кудрина. «Все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — отметил он.

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Несмотря на кризис, в России «не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис», отметил он. «И в общем (создание фондов) сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов», — сказал глава Счетной палаты.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) были сформированы 1 февраля 2008 года путем разделения Стабилизационного фонда. Первый был создан для покрытия дефицита бюджета, а второй — для пенсионного обеспечения граждан.

1 января 2018 года вступило в силу решение о слиянии Резервного фонда с Фондом национального благосостояния. В ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти дороже 40 долларов за баррель (в ценах 2017 года). Объем фонда на 1 ноября составил 7,95 триллиона рублей 80% активов размещено на счетах в ЦБ, 20% — в иных разрешенных активах.



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bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)