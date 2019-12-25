Смерть тувинского студента после стоматолога дошла до Бастрыкина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти тувинского студента после удаления зуба в московской стоматологической клинике, сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол на странице «ВКонтакте».

Сандый лечил зуб в частной московской стоматологической клинике. После удаления зуба, у него держалась температура, но стоматолог выписывала жаропонижающие. К другим врачам он не ходил, посещал все пары в университете. Затем потерял сознание, в больнице он умер.

«От имени своих земляков выражаю искреннюю благодарность Главе Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину за неравнодушие к трагедии тувинской семьи и оперативные действия в связи с моей официальной просьбой взять на контроль факт смерти несовершеннолетнего уроженца Тувы Дениса Сандый после посещения одной из столичных стоматологических клиник», — написал Кара-оол.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства трагедии, оценивается качество оказания врачебной помощи.