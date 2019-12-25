Мэрия предложила новосибирцам самим избавиться от пробок

Мэрия Новосибирска порекомендовала водителям до пятницы оставить в снегопад автомобили и пересесть на метро и автобусы чтобы избежать пробок, сообщает пресс-центр администрации города.

«В связи с обильными снегопадами 25-26 декабря для исключения повышенной аварийности на дорогах и образования пробок водителям рекомендуется оставить личный автотранспорт и воспользоваться общественным», — говорится в сообщении.

По предварительному прогнозу, в период с 27 по 28 декабря ожидается значительное понижение температуры воздуха до 24-26 градусов мороза, в ночные часы до 30 градусов мороза.

Из-за неустойчивых погодных явлений в Новосибирске возможно образование наледи, сосулек на жилых и административных зданиях.