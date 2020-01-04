Бедным пенсионерам Приангарья добавят денег из бюджета

Пенсионерам Иркутской области, чей ежемесячный доход не дотягивает до прожиточного минимума, назначат социальную доплату, начиная с 2020 года, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выплачивать региональную социальную доплату к пенсии будут службы социальной защиты населения. В 2019 году правительство области и Минсоцразвития региона разработали соответствующие нормативно-правовые акты и составили списки пенсионеров.

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Прожиточный минимум — уровень дохода, который учитывает расходы на самые необходимые для жизни продукты, лекарства и вещи. Фактически — это стоимость условной потребительской корзины.

В России в годовую потребительскую корзину входят: картофель, хлеб, макароны, мясо, крупы, овощи, фрукты, яйца. Также рассчитывается стоимость коммунальных и других услуг.

В Иркутской области прожиточный минимум в среднем равен 11,5 тысячи рублей, для трудоспособного населения — 12,3 тысячи рублей, пенсионеров — 9,3 тысячи рублей, детей — 11,9 тысячи рублей.

В районах Крайнего Севера в регионе прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 15,4 тысячи рублей, пенсионеров — 11,6 тысячи рублей, детей — 15,8 тысячи рублей.