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Экс-глава МЧС Кузбасса не понял предъявленных обвинений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС России

Бывший глава ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», не признал вину на заседании суда во вторник.

«Не признаю себя виновным по каждому составу. Я даже не понимаю, в чем меня обвиняют», — цитирует ТАСС ответ Мамонтова на вопрос судьи после оглашения обвинительного заключения.

По словам прокурора, Мамонтову до пожара было достоверно известно о том, что в торговом центре имеются нарушения требований пожарной безопасности.

«Мне не понятно, когда и от кого, по мнению обвинения, я получил достоверную информацию о нарушениях в ТЦ" Зимняя вишня". В материалах дела этого нет», — отметил обвиняемый.

Главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев, который проходит по делу в качестве обвиняемого вместе с Мамонтовым, также не признал вину.

Мамонтова и Терентьева обвиняют по статьям 160 (присвоение или растрата), 293 (халатность) и 159 (мошенничество) УК РФ.

В загоревшейся 25 марта 2018 года «Зимней вишне» погибли 60 человек. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)