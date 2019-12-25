Экс-глава МЧС Кузбасса не понял предъявленных обвинений

Бывший глава ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», не признал вину на заседании суда во вторник.

«Не признаю себя виновным по каждому составу. Я даже не понимаю, в чем меня обвиняют», — цитирует ТАСС ответ Мамонтова на вопрос судьи после оглашения обвинительного заключения.

По словам прокурора, Мамонтову до пожара было достоверно известно о том, что в торговом центре имеются нарушения требований пожарной безопасности.

«Мне не понятно, когда и от кого, по мнению обвинения, я получил достоверную информацию о нарушениях в ТЦ" Зимняя вишня". В материалах дела этого нет», — отметил обвиняемый.

Главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев, который проходит по делу в качестве обвиняемого вместе с Мамонтовым, также не признал вину.

Мамонтова и Терентьева обвиняют по статьям 160 (присвоение или растрата), 293 (халатность) и 159 (мошенничество) УК РФ.

В загоревшейся 25 марта 2018 года «Зимней вишне» погибли 60 человек. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.