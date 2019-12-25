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Военные получат на Новый год красную икру и карты «Л'Этуаль»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сертификаты «Л'Этуаль», подарочные карты «Ленты» и «Перекрестка» получат в подарок сотрудники учреждений Минобороны РФ к Новому году. Общие затраты на подарки для военных обойдутся в 32,7 миллиона рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

В ходе исследования РБК учитывались закупки, содержащие в описании слова «Новый год» или «новогодний». Авторы подчеркивают, что это, вероятно, не все траты армии на оформление и новогодние подарки, но это полный список тендеров, размещенных в открытых источниках.

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В результате удалось выяснить, что сотрудники одного из учреждений Минобороны в Хабаровском крае получат на Новый год подарочные сертификаты сети «Л'Этуаль». Общая их стоимость составит 900 тысяч рублей. Военные в Иркутской области и Санкт-Петербурге — подарочные карты сети «Лента», в Свердловской области — сертификаты «Мегамарт».

Но основные новогодние траты военного ведомства в этом году — 26,2 миллиона рублей — приходятся на Москву. Так, больше 7 миллионов военные израсходуют покупку ёлок. Одна из них будет стоить 3 миллиона. В 4,8 миллиона рублей обойдется организация «ёлки» министра обороны вместе с подарками.

Почти 400 тысяч рублей израсходуют на закупку красной икры для новогодних подарков одним из институтов Минобороны, а более 3,5 миллиона рублей — на подарочные карты сети «Перекресток». В 2018 году министерство израсходовало 27 миллионов рублей на новогодние подарки.

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Зима #Новый год #Армия #Деньги
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mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

ecima

У любой техники бывает не исправность

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...