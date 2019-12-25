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Движение поездов в метро Новосибирска запустили после падения женщины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Движение путей, остановленное на 15 минут из-за падения женщины на рельсы на станции «Речной вокзал», запущено, сообщает пресс-центр мэрии.

По информации МУП «Новосибирский метрополитен», в 10.57 по новосибирскому времени (06.57 мск) поезд выехал из туннеля на станцию «Речной вокзал» по второму пути, перед ним на рельсы упала женщина. Она жива и госпитализирована в больницу. Причины падения выясняет полиция.

«Движение поездов было остановлено, сбой графика составил 15 минут. На данный момент движение восстановлено», — говорится в сообщении.

В Новосибирске по данным сервиса «Яндекс-Пробки», наблюдаются семибалльные пробки из-за снегопада. Метро —  один из вариантов доехать с одного берега на другой без пробок.

Новосибирск #Происшествия #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

ecima

У любой техники бывает не исправность

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...