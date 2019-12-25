Движение поездов в метро Новосибирска запустили после падения женщины

Движение путей, остановленное на 15 минут из-за падения женщины на рельсы на станции «Речной вокзал», запущено, сообщает пресс-центр мэрии.

По информации МУП «Новосибирский метрополитен», в 10.57 по новосибирскому времени (06.57 мск) поезд выехал из туннеля на станцию «Речной вокзал» по второму пути, перед ним на рельсы упала женщина. Она жива и госпитализирована в больницу. Причины падения выясняет полиция.

«Движение поездов было остановлено, сбой графика составил 15 минут. На данный момент движение восстановлено», — говорится в сообщении.

В Новосибирске по данным сервиса «Яндекс-Пробки», наблюдаются семибалльные пробки из-за снегопада. Метро — один из вариантов доехать с одного берега на другой без пробок.