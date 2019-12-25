Выход на рынок МС-21 обойдется государству в 13 млрд рублей

Вывод самолета МС-21 на рынок потребует от государства дополнительных 13,7 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Бюджет по SSJ и МС-21 сверстан на ближайшие два года. В части финансирования НИОКР мы планируем в 2020-2022 годах направить до 56 миллиардов рублей на программы по SSJ и МС-21, включая работы по импортозамещению», — цитируют «Известия» Мантурова.

По словам министра промышленности, поддержка лизинга этих воздушных судов потребует из федерального бюджета до 29,5 миллиарда рублей, а на формирование системы послепродажного обслуживания планируется направить 22,1 миллиарда рублей. Организация вывода МС-21 на рынок обойдется бюджету в сумму до 13,7 миллиарда рублей.

Мантуров подчеркнул, что российские композиционные материалы для крыла самолета МС-21 уже апробировали, переработали конструкторскую документацию и внесли необходимые изменения в технологические процессы и оснастку.

«Из отечественных материалов изготовлены полноразмерные панели. Заканчивается освоение технологий серийного производства композитных конструкций крыла. Примерно год потратим еще на завершение испытаний композитных конструкций и на разворачивание их серийного производства», — резюмировал министр глава министерства.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет. Сейчас проходит сертификационные испытания. Поставка самолетов на рынок должна начаться в 2021 году. Основным эксплуатантом воздушных судов будет «Аэрофлот».