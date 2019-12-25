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Военная прокуратура начала проверки частей после стрельбы в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Совместные проверки Минобороны и военной прокуратуры проводятся в 40 воинских частях после стрельбы в Забайкалье, когда солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«При расследовании данного преступления Главной военной прокуратурой с привлечением военной прокуратуры Ракетных войск стратегического назначения во взаимодействии с целевой рабочей группой, созданной решением министра обороны РФ, организованы совместные проверочные мероприятия. Охвачено более 40 воинских частей», — цитирует РИА Новости Куренного.

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Он подчеркнул, что до окончания расследования делать выводы о причинах совершения Шамсутдиновым преступления рано, также как и об условиях, способствовавших его совершению. Массовое убийство произошла 25 октября в одной из воинских частей Забайкалья.

Рядовой Шамсутдинов, проходивший срочную службу, открыл огонь по своим сослуживцам. Погибли восемь человек, двое получили тяжелые ранения. Сейчас подозреваемый находится под следствием. Его адвокат сообщил во вторник, что Шамсутдинова этапируют в Москву до конца года для прохождения психиатрической экспертизы.

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело — о дедовщине, в котором Шамсутдинов фигурирует как потерпевший.

Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
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mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

ecima

У любой техники бывает не исправность

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...