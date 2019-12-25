НАВЕРХ

Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Огневые испытания частного ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере, впервые провели в Красноярске, двигатель установят на ракету «Сибирь», рассказал гендиректор «Лин Индастриал» Александр Ильин.

Уменьшенную копию нового ракетного двигателя создали Лин индастриал» и «Национальная космическая компания». Деталь напечатана на 3D-принтере, что сделало двигатель более легким и дешевым. При этом он такой же надежный, как и другие. После проведения испытаний соберут полномасштабную версию двигателя и установят на ракету-носитель «Сибирь».

«Это был первый шаг к двигательной установке второй ступени. Тестовый двигатель, небольшой совсем, но важный шаг по той причине, что мы получили данные, которые нам позволят разработать большой двигатель для нашей ракеты «Сибирь», — цитирует «7 телеканал» Ильина.

Прототип ракеты «Сибирь», в масштабе один к одному, будет готов в следующем году. Рабочую версию, по самым оптимистичным прогнозам, соберут к 2022 году

«Ракета «Сибирь» будет использоваться в Российской Федерации. Она использоваться будет, в том числе, для российского рынка, для его потребностей. Доставлять полезные груз на орбиту. Это грандиозный проект по меркам частной космонавтики в Российской Федерации. До нас этого никто не делал. Мы хотим быть первыми», — рассказал гендиректор ООО «Национальная космическая компания» Максим Куликов.

Красноярск #Космос
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mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

ecima

У любой техники бывает не исправность

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...