Министр оценил возможный уход Apple с российского рынка

Уход Apple с российского рынка из-за принятия закона об обязательной предустановке отечественных программ невыгоден корпорации, такое мнение высказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Запрет продажи электроники (смартфонов, ноутбуков) без российского программного обеспечения начнет действовать 1 июля 2020 года. Перечень необходимых программ определит правительство. Apple направляла негативный отзыв на это решение.

«Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен», — сказал Мантуров в интервью «Известиям».

Он отметил, что не считает справедливым, когда устанавливается только зарубежное ПО, и привел в пример Китай, где такой закон действует уже давно.

«Потребитель никак от этого не пострадает, и уж точно это никак не скажется на цене. У меня есть уверенность в качестве и надежности российских программных продуктов», — оценил нововведение министр.

Мантуров добавил, что Apple не доминирует на российском рынке. «Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, Samsung», — поделился министр.