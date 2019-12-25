НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Министр оценил возможный уход Apple с российского рынка

Источник:
Sibnet.ru
218 0
Фото: © Sibnet.ru

Уход Apple с российского рынка из-за принятия закона об обязательной предустановке отечественных программ невыгоден корпорации, такое мнение высказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Запрет продажи электроники (смартфонов, ноутбуков) без российского программного обеспечения начнет действовать 1 июля 2020 года. Перечень необходимых программ определит правительство. Apple направляла негативный отзыв на это решение.

«Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен», — сказал Мантуров в интервью «Известиям».

Он отметил, что не считает справедливым, когда устанавливается только зарубежное ПО, и привел в пример Китай, где такой закон действует уже давно.

«Потребитель никак от этого не пострадает, и уж точно это никак не скажется на цене. У меня есть уверенность в качестве и надежности российских программных продуктов», — оценил нововведение министр.

Мантуров добавил, что Apple не доминирует на российском рынке. «Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, Samsung», — поделился министр.


Еще по теме
Россия резко нарастила импорт пальмового масла
Коньяк и водка подорожают в России
Эксперт спрогнозировал рост цен на продукты в 2020 году
Путин рассказал о новой экономике России
смотреть все
Экономика #Торговля #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
•
Российские чиновники лишатся служебных машин
•
Министр оценил возможный уход Apple с российского рынка
•
Лукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль
Подробности
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
Как это работает
•
Облачная охрана: что умеет уличная камера Ростелекома
•
Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов
•
Простоит три недели: как выбрать и ухаживать за ёлкой
•
Как запрограммировать счастье в новом году
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Движение поездов в метро Новосибирска запустили после падения женщины
Сибирь 25.12.2019 11:39
Выход на рынок МС-21 обойдется государству в 13 млрд рублей
Сибирь 25.12.2019 11:28
Женщина упала на рельсы метро в Новосибирске
Сибирь 25.12.2019 11:19
Нейросети из Сибири найдут онлайн-магазины наркотиков
Сибирь 25.12.2019 10:38
Самое популярное
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
5033
США остановили строительство российского газопровода
3773
Steam объявил глобальную распродажу игр
3508
«Газпром» согласился вернуть долг Украине
3431
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
•
Российские чиновники лишатся служебных машин
•
Министр оценил возможный уход Apple с российского рынка
•
Лукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль
Подробности
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
Сибирь
•
Движение поездов в метро Новосибирска запустили после падения женщины
•
Выход на рынок МС-21 обойдется государству в 13 млрд рублей
•
Женщина упала на рельсы метро в Новосибирске
•
Нейросети из Сибири найдут онлайн-магазины наркотиков
•
Военная прокуратура начала проверки частей после стрельбы в Забайкалье
•
Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
76
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
50
США остановили строительство российского газопровода
45
Россия резко нарастила импорт пальмового масла
37
Топ комментариев

mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

ecima

У любой техники бывает не исправность

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...