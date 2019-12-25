Путешествие на Байкал стало самым желанным для россиян

Большинство пользователей соцсетей в России хотят отправиться в путешествие на Байкал в 2020 году. На втором и третьем местах в рейтинге — розовое озеро в Крыму и горный парк в Карелии, сообщила пресс-служба сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Сотрудники сервиса опросили пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они хотели отправиться в новом году в путешествие. На первом месте — озеро Байкал, поехать туда захотело 44,44% опрошенных. Следующее место в рейтинге заняло розовое озеро Сасык-Сиваш в Крыму — 29,37%. На третьем месте — горный парк Рускеала в Карелии (7,94%).

Кроме того, россияне хотели бы посетить в новом году горный парк Рускеала в Карелии (7,94%), Стеклянную бухту во Владивостоке (4,76%), село Териберка в Мурманской области (3,97%) и заповедник Утриш в Краснодарском крае (3,17%).

Менее желанными для путешествий в 2020 году стали Соловецкий монастырь в Архангельской области, «город мертвых» в Северной Осетии, город Болгар в Татарстане и соленое озеро Эльтон в Волгоградской области.