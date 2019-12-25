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Путешествие на Байкал стало самым желанным для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Natalia_Kollegova / Pixabay License

Большинство пользователей соцсетей в России хотят отправиться в путешествие на Байкал в 2020 году. На втором  и третьем местах в рейтинге — розовое озеро в Крыму и горный парк в Карелии, сообщила пресс-служба сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Сотрудники сервиса опросили пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они хотели отправиться в новом году в путешествие. На первом месте — озеро Байкал, поехать туда захотело 44,44% опрошенных. Следующее место в рейтинге заняло розовое озеро Сасык-Сиваш в Крыму — 29,37%. На третьем месте — горный парк Рускеала в Карелии (7,94%).

Кроме того, россияне хотели бы посетить в новом году горный парк Рускеала в Карелии (7,94%), Стеклянную бухту во Владивостоке (4,76%), село Териберка в Мурманской области (3,97%) и заповедник Утриш в Краснодарском крае (3,17%).

Менее желанными для путешествий в 2020 году стали Соловецкий монастырь в Архангельской области, «город мертвых» в Северной Осетии, город Болгар в Татарстане и соленое озеро Эльтон в Волгоградской области.



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mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

ecima

У любой техники бывает не исправность

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...