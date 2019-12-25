Главу прокуратуры Норильска задержали за взятку

Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, он подозревается в получении взятки, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Гутаев задержан, расследованием уголовного дела занимается СК РФ.

«С согласия органов прокуратуры проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска. Он подозревается в получении взятки. По указанию прокурора края он отстранён от исполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Гутаев родился в 1987 году в селе Шали Чечено-Ингушской АССР, работал в прокуратуре Чечни.



