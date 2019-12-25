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Главу прокуратуры Норильска задержали за взятку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © прокуратура Красноярского края

Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, он подозревается в получении взятки, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Гутаев задержан, расследованием уголовного дела занимается СК РФ.

«С согласия органов прокуратуры проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска. Он подозревается в получении взятки. По указанию прокурора края он отстранён от исполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Гутаев родился в 1987 году в селе Шали Чечено-Ингушской АССР, работал в прокуратуре Чечни.


Красноярск #Громкое дело
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Топ комментариев

mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

ecima

У любой техники бывает не исправность

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...