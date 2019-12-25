Осужден лидер «спящей» ячейки террористов в Красноярске

Лидер «спящей» ячейки террористов в Красноярске Рамил Сафаров приговорен к семи годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

В начале 2017 года была создана устойчивая группа лиц, впоследствии называвших себя «Красноярский джамаат». Организованная структура, по данным ФСБ, фактически являлась «спящей ячейкой» международной террористической организации, созданной в целях пропаганды, оправдания, поддержки терроризма и финансирования террористической деятельности.

«В состав преступной группы входили организатор и несколько участников. Выявлены факты отправки денег членами «Красноярского джамаата» пособникам международной террористической организации за пределы РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, группа проводила вербовку студентов красноярских вузов для переправки в страны с повышенной террористической активностью. Осенью 2017 года сотрудниками УФСБ было пресечено несколько попыток выезда красноярцев, принимавших участие в сборах ячейки.

В сентябре Дальневосточный окружной военный суд приговорил организаторов террористической ячейки к срокам от 5,5 до 17 лет лишения свободы. В конце ноября осудили лидера и активного участника группы Рамила Сафарова. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.