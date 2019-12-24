Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.

Заявление прозвучало на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны России. Путин напомнил, что недавно Европейский парламент принял резолюцию, которая «фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз», передает ТАСС.



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Российский лидер посчитал, что таким образом европейские депутаты решили возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз и обвинить Москву в попытке «обелить преступления» сталинизма.

В сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой указывалось на необходимость порицания сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов.

Путин и критиковал этот документ и ранее. Так, на заседании организационного комитета «Победа» он назвал такую информацию «беспардонной ложью». В ходе большой пресс-конференции он пообещал написать специальную статью в качестве ответа принявшим резолюцию людям.