Названы самые опасные для здоровья смартфоны

Эксперты фирмы FeganScott оценили безопасность популярных смартфонов, исследование показало, что некоторые модели iPhone и Samsung превышают безопасный для здоровья человека уровень электромагнитного излучения.

Тесты проводили сертифицированные Федеральной комиссией связи США независимые лаборатории. В список опасных гаджетов попали модели iPhone 7 Plus, 8, XR, Samsung Galaxy S8, S9 и S10, пишет Gizchina.



Так, Samsung Galaxy S8 превысил порог излучения в три раза, а iPhone 8 — в пять. Отмечается, что такие результаты могут привести к тому, что пострадавшие от потенциально опасного излучения могут подать на Apple и Samsung в суд, чтобы потребовать оплаты лечения.

При этом отмечается, что все смартфоны ранее были сертифицированы для продажи. Представители Apple и Samsung уже заявили, что тестирования проводилось в условиях, которые практически невозможно воспроизвести в реальной жизни, а все аппараты безопасны для здоровья.