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Названы самые опасные для здоровья смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Эксперты фирмы FeganScott оценили безопасность популярных смартфонов, исследование показало, что некоторые модели iPhone и Samsung превышают безопасный для здоровья человека уровень электромагнитного излучения.

Тесты проводили сертифицированные Федеральной комиссией связи США независимые лаборатории. В список опасных гаджетов попали модели iPhone 7 Plus, 8, XR, Samsung Galaxy S8, S9 и S10, пишет Gizchina.

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Так, Samsung Galaxy S8 превысил порог излучения в три раза, а iPhone 8 — в пять. Отмечается, что такие результаты могут привести к тому, что пострадавшие от потенциально опасного излучения могут подать на Apple и Samsung в суд, чтобы потребовать оплаты лечения.

При этом отмечается, что все смартфоны ранее были сертифицированы для продажи. Представители Apple и Samsung уже заявили, что тестирования проводилось в условиях, которые практически невозможно воспроизвести в реальной жизни, а все аппараты безопасны для здоровья.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

ecima

У любой техники бывает не исправность

лачинов

Это вполне ожидаемо. Надеюсь теперь бритты изгонят со своей земли всех российских подданых вместе с их...

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

лачинов

Мотивы сего поступка для широкой общественности в любом бы случае остались бы неизвестными. Похоже сами...