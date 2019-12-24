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Доллар впервые за полтора года опустился ниже 62 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

В ходе торгов на Московской бирже курсы доллара и евро обновляли минимумы с июля и марта 2018 года, опустившись до 61,94 рубля и 68,59 рубля соответственно.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.57 мск снижался на 26 копеек — до 62,01 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 68,64 рубля.

Эксперты полагают, что отечественную валюту поддерживает налоговый период декабря, в ходе которого банки перечислят в бюджет более полутора триллионов рублей.

Дополнительную поддержку российской валюте оказывает дорожающая нефть. Так, в ходе торгов во вторник стоимость нефти Brent повышалась на 0,2% — до 66,53 доллара за баррель.


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Топ комментариев

mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

ecima

У любой техники бывает не исправность

лачинов

Это вполне ожидаемо. Надеюсь теперь бритты изгонят со своей земли всех российских подданых вместе с их...

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

лачинов

Мотивы сего поступка для широкой общественности в любом бы случае остались бы неизвестными. Похоже сами...