Россия «приземлит» гиперзвуковую ракету

Россия ведет работы по «приземлению» гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщил президент страны Владимир Путин на итоговой в уходящем году коллегии Минобороны.

«У нас по плану идут работы по другим системам. <…> По гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования», — цитирует главу государства ТАСС. Сейчас у российской армии есть только гиперзвуковая ракета для моряков.



Путин также рассказал, что развитие российских вооруженных сил должно идти за счет интеллекта и лучшей организации работы, а также «минимизации разгильдяйства». При этом он подчеркнул, что страна не собирается понижать свою боеготовность даже в условиях снижения расходов.

Ранее президент раскрыл характеристики ракеты «Циркон». Гиперзвуковая морская ракета «Циркон» будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более 1000 километров. Ожидается, что ее получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли.