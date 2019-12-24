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Пенсии для животных впервые введут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Цирковых животных в России с января 2020 года начнут обеспечивать пожизненным содержанием, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Это так называемые пенсии для цирковых животных», — цитирует парламентария агентство городских новостей «Москва». Соответствующая норма присутствует в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными», который вступает в силу 1 января 2020 года.

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Также новые нормы предусматривают возможность конфискации зверей, содержащихся с нарушением требований. Кроме этого, со следующего года также будет запрещено давать животным медикаментозные препараты для повышения «эффективности».

Ранее общественники призвали российские власти ужесточить требования к содержанию животных в цирке. Более того, в некоторых регионах активисты выступили против гастролей цирков, в которых выступают дрессированные животные.

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mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

EvgenAEY

Что-то на выходных -40, ниче так потеплеет

Братство бомбы

Со времен Киевской Руси топим дровами, живу в райцентре Алтайского края .... 25 километров идет труба...

BETEPAH86

Вот Россияне, топящие дровами глиняные печки, возрадовались, что мы наконец-то дали отпор америке!!!!

Алекс555

А у газа кто собственник,Россия?