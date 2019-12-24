Шамсутдинова этапируют в Москву до конца года

Рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, до конца года этапируют в Москву для прохождения психиатрической экспертизы, сообщил адвокат Руслан Нагиев.

Трагедия произошла в войсковой части 54160 в Забайкалье. Рядовой Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Погибло восемь человек, еще двое получили ранения и находятся в тяжелом состоянии.

По факту расстрела военнослужащих СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В декабре стало известно, что следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело — о неуставных отношениях в части, где рядовой проходит потерпевшим.

«Рамиль и несколько сослуживцев признаны потерпевшими по делу о дедовщине, так что он не один пострадал. Дело возбуждено в отношении конкретного человека, он жив, ему предъявлено обвинение», — цитирует «Интерфакс» адвоката.