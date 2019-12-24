Самую грустную новогоднюю дискотеку сняли в Красноярске

Красноярец снял предновогоднюю дискотеку в парке Универсиады, аниматоры в костюмах танцуют одни без зрителей. Поэтому вечеринку и прозвали в соцсетях самой грустной.

«Каждый вечер в бывшем Парке Универсиады проходят вот такие дискотеки, на которых никого нет. Если хотите потанцевать в одиночестве с аниматорами, приходите. Каждый вечер до Нового года с 18.00 до 22.00», — написал местный житель Андрей Кочкун.

На видео видно, что зажигательная дискотека с аниматорами в костюмах слона, свиньи и собаки выглядит грустной из-за отсутствия зрителей. Пользователи из Красноярска, увидев видео в соцсетях, пообещали прийти в парк и поддержать аниматоров.