Мэр Красноярска за конфетку рассказал стишок на «Арт-елке»

Мэр Красноярска Сергей Еремин за конфету рассказал стихотворение на елке, в которой находится дом Деда Мороза, сообщил он сам на странице в Instagram.

«Во время прогулки по центру города посетил необычную ёлку — настоящий дом Деда Мороз. Там и рассказал стихотворение, получив от Снегурочки конфету в подарок. Прямо как в детстве», — написал Еремин. По его словам, пригодился стишок на днях он учил с дочками.

Эта ёлка – одна из самых необычных в городе. Её и ещё десять неординарных новогодних красавиц создали в рамках фестиваля «Арт-ёлка».