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Мэр Красноярска за конфетку рассказал стишок на «Арт-елке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Красноярска

Мэр Красноярска Сергей Еремин за конфету рассказал стихотворение на елке, в которой находится дом Деда Мороза, сообщил он сам на странице в Instagram.

«Во время прогулки по центру города посетил необычную ёлку — настоящий дом Деда Мороз. Там и рассказал стихотворение, получив от Снегурочки конфету в подарок. Прямо как в детстве», — написал Еремин. По его словам, пригодился стишок на днях он учил с дочками.

Эта ёлка – одна из самых необычных в городе. Её и ещё десять неординарных новогодних красавиц создали в рамках фестиваля «Арт-ёлка».


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Со времен Киевской Руси топим дровами, живу в райцентре Алтайского края .... 25 километров идет труба...

EvgenAEY

Что-то на выходных -40, ниче так потеплеет

Алекс555

А у газа кто собственник,Россия?

BETEPAH86

Вот Россияне, топящие дровами глиняные печки, возрадовались, что мы наконец-то дали отпор америке!!!!

mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.