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Опубликован новый мультфильм про медвежонка Умку

Источник:
Sibnet.ru
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«Союзмультфильм» опубликовал третью и финальную часть анимационного фильма «Умка», серия доступна на YouTube-канале студии.

Мультфильм длится чуть больше семи минут. По сюжету, Умка отправляется на поиски своего друга, но после радостной встречи медвежонок вновь желает воссоединиться с мамой.

История наполнена современными деталями, например в кадре появляются роботы. Новая версия продолжения «Умки» разочаровала зрителей. Например, некоторые не смогли понять резкого изменения временных рамок. Также многие посчитали новый мультфильм бездушным.

Первый мультфильм вышел в 1967 году. Он рассказывал о белом медвежонке Умке, который знакомится с мальчиком, но дружба прерывается из-за того, что люди уходят из той месности, где живут медведи. Во второй части мультфильма Умка забирается в вертолет, чтобы отправиться на поиски своего приятеля.


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Братство бомбы

Со времен Киевской Руси топим дровами, живу в райцентре Алтайского края .... 25 километров идет труба...

EvgenAEY

Что-то на выходных -40, ниче так потеплеет

Алекс555

А у газа кто собственник,Россия?

BETEPAH86

Вот Россияне, топящие дровами глиняные печки, возрадовались, что мы наконец-то дали отпор америке!!!!

mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.