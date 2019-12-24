Опубликован новый мультфильм про медвежонка Умку

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«Союзмультфильм» опубликовал третью и финальную часть анимационного фильма «Умка», серия доступна на-канале студии.

Мультфильм длится чуть больше семи минут. По сюжету, Умка отправляется на поиски своего друга, но после радостной встречи медвежонок вновь желает воссоединиться с мамой.

История наполнена современными деталями, например в кадре появляются роботы. Новая версия продолжения «Умки» разочаровала зрителей. Например, некоторые не смогли понять резкого изменения временных рамок. Также многие посчитали новый мультфильм бездушным.

Первый мультфильм вышел в 1967 году. Он рассказывал о белом медвежонке Умке, который знакомится с мальчиком, но дружба прерывается из-за того, что люди уходят из той месности, где живут медведи. Во второй части мультфильма Умка забирается в вертолет, чтобы отправиться на поиски своего приятеля.