Сибирские академики присмотрели новых звезд физики на олимпиаде

Новосибирский госуниверситет провел отборочный этап олимпиады по физике, задания для которой составляют ученые, это позволяет найти среди школьников из Сибири и за ее пределами будущих звезд науки, сообщает пресс-служба НГУ.

Более 600 школьников на площадках восьми регионов России и Республики Казахстан прошли отборочный этап олимпиады по физике «Твой путь в настоящую науку», организованный НГУ и Сибирским отделением РАН. Регионами-лидерами по числу участников стали Новосибирская область, Красноярский край, Кемеровская и Томская области. Задания олимпиады составлены практикующими учеными-профессорами НГУ, в них одинаково много и теории, и практики.

На отборочном этапе каждому из школьников нужно было написать решение четырех заданий, соответствующих своему уровню подготовки. Результаты первого этапа озвучат в середине января.

Второй — заключительный этап олимпиады состоится в марте 2020 года. На нем ребятам, которые успешно справятся с предыдущим испытанием, предложат задания сложнее. Более того, по словам организаторов, одиннадцатиклассники столкнутся с необычными заданиями.

«Нашу олимпиаду отличают такие непривычные для школьников задания, как задачи-оценки или задачи-демонстрации. Их история начинается еще с вступительных экзаменов в НГУ в советское время. Помню задачу про оценку изменения веса лежащего человека, прекратившего дышать, — своеобразный отпор бродившим тогда антинаучным разговорам о «весе» души. Не менее показательны и задачи-демонстрации», — рассказал председатель методической комиссии олимпиады Артур Погосов.

По его словам, среди таких заданий показы видеоролика с интересным и, возможно, незнакомым явлением, которое нужно объяснить на основе известных школьнику физических законов. Как правило, тот, кто выполняет такие задания, справляется и со всем остальным.

Победителей и призеров олимпиады выберут ученые после проверки всех заданий. Победа в олимпиаде дает существенные бонусы при поступлении в НГУ: победители получают дополнительные 10 баллов за индивидуальные достижения к результатам ЕГЭ, призеры – 5 баллов. Ученикам 8-10 классов победа в этом году гарантирует попадание сразу на заключительный этап олимпиады в следующем сезоне.