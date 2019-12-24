Украинец отказался воевать и попросил убежища в Бурятии

Гражданин Украины, нелегально проживающий в Бурятии, попросил предоставить ему временное убежище в России. Он объяснил, что не хочет «возвращаться на родину и воевать против мирного населения», сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека Юлии Жамбаловой.

Омбудсмен выяснила, что мужчина — уроженец города Улан-Удэ Бурятской АССР. Еще в Советское время уехал на Украину и после развала СССР получил гражданство соседнего с Россией государства.

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В 2008 году он приехал в Российскую Федерацию и получил разрешение на временное проживание до 2011 года, но в установленные сроки разрешительные документы не оформил.

Омбудсмен обратилась к руководству управления по вопросам миграции МВД по Республике Бурятия с ходатайством об оказании содействия гражданину в оформлении необходимых документов.

У гражданина соседней страны миграционным приняли заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, на период рассмотрения заявления выдана справка, на основании которой он поставлен на миграционный учет.