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Как бесплатно получить надежный антивирус?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

В преддверии Нового года участники игры «Новогодняя рулетка» на портале Sibnet.ru могут выиграть технологичные подарки, предоставленные компанией Ростелеком. Например, антивирус Kaspersky Internet Security на два устройства сроком на год или шесть месяцев.

Как получить

Все призы в «Новогодней рулетке» выдаются через уникальные промокоды. Получить подарочный код очень просто — после выпадения приза на странице игры сначала указать анкетные данные, а затем подтвердить указанный номер телефона с помощью СМС. Все, через некоторое время на подтвержденный номер «прилетит» промокод.

Обладателю подарочного кода останется скачать дистрибутив на официальном сайте «Лаборатории Касперского», установить его на персональный компьютер и ввести полученный код. Срок активации ограничивается сроком бесплатного использования выигранного антивируса — год или шесть месяцев.

Победить в рулетке могут все совершеннолетние жители Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края. Крутить «барабан» разрешено раз в сутки, однако за рассказ об игре в социальных сетях можно испытать удачу еще раз. Кроме этого, игра продолжится, если выпадет приз «Крутить VIP-Рулетку». Розыгрыш продлится до 29 декабря.

Полезный подарок

Kaspersky Internet Security — один из самых известных на российском рынке продуктов для комплексной защиты компьютеров от вредоносного программного обеспечения и всевозможных сетевых атак. Антивирус регулярно получает высокие баллы от тестовых лабораторий и предлагает все необходимые функции для защиты операционной системы.

Программа объединяет сразу несколько инструментов безопасности — в нее встроены такие модули, как «Файловый антивирус», «Почтовый Антивирус», «Веб-Антивирус», «Проактивная защита», «Сетевой экран», «Родительский контроль». Все это работает в едином и дружелюбном для пользователя интерфейсе.

Антивирус предоставляет гибридную защиту в реальном времени, которая включает использование традиционных сигнатурных технологий, проактивные эвристические методы, функции отката, которые позволяют устранить последствия деятельности вредоносных программ, защиту от сетевых хакерских атак и мошенничества в Сети.


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Каждый месяц награждаются три автора самых популярных отзывов

54545
20 декабря 2019, 05:47

21 век на дворе , а скорость иннета 5мб когда кругом 100 и выше , так ещё люди за 100 платят меньше

1Roman1
18 декабря 2019, 10:50

Скорость не высокая, обрывов нет, работает стабильно. НО!!! в 10 км от нас два города, так там 100 мбит/с стоит 250-300 рублей, а я за 15 мбит/с плачу 730 рублей!!!! это как так??? альтенативы нет, только ростелеком. поэтому нагло гнут цену! была бы альтенатива, ушел бы уже давно.

Василий
20 декабря 2019, 19:38

Компания которая даже своим названием должна олицетворять и представлять интересы и надёжность связи в России и за её пределами..... По факту: постоянные сбои связи, хуже чем "Дом.ру", развитие заторможенное, коррупция и откаты наверху из-за этого полунищенское существование исполнительного состава внизу. Всё это — РОСТЕЛЕКОМ. А жаль..... За Державу обидно...

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