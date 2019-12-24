Как бесплатно получить надежный антивирус?

В преддверии Нового года участники игры «Новогодняя рулетка» на портале Sibnet.ru могут выиграть технологичные подарки, предоставленные компанией Ростелеком. Например, антивирус Kaspersky Internet Security на два устройства сроком на год или шесть месяцев.

Как получить

Все призы в «Новогодней рулетке» выдаются через уникальные промокоды. Получить подарочный код очень просто — после выпадения приза на странице игры сначала указать анкетные данные, а затем подтвердить указанный номер телефона с помощью СМС. Все, через некоторое время на подтвержденный номер «прилетит» промокод.

Обладателю подарочного кода останется скачать дистрибутив на официальном сайте «Лаборатории Касперского», установить его на персональный компьютер и ввести полученный код. Срок активации ограничивается сроком бесплатного использования выигранного антивируса — год или шесть месяцев.

Победить в рулетке могут все совершеннолетние жители Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края. Крутить «барабан» разрешено раз в сутки, однако за рассказ об игре в социальных сетях можно испытать удачу еще раз. Кроме этого, игра продолжится, если выпадет приз «Крутить VIP-Рулетку». Розыгрыш продлится до 29 декабря.

Полезный подарок

Kaspersky Internet Security — один из самых известных на российском рынке продуктов для комплексной защиты компьютеров от вредоносного программного обеспечения и всевозможных сетевых атак. Антивирус регулярно получает высокие баллы от тестовых лабораторий и предлагает все необходимые функции для защиты операционной системы.

Программа объединяет сразу несколько инструментов безопасности — в нее встроены такие модули, как «Файловый антивирус», «Почтовый Антивирус», «Веб-Антивирус», «Проактивная защита», «Сетевой экран», «Родительский контроль». Все это работает в едином и дружелюбном для пользователя интерфейсе.

Антивирус предоставляет гибридную защиту в реальном времени, которая включает использование традиционных сигнатурных технологий, проактивные эвристические методы, функции отката, которые позволяют устранить последствия деятельности вредоносных программ, защиту от сетевых хакерских атак и мошенничества в Сети.