Испанец собрался в зимнее велопутешествие от Магадана до Иркутска

Испанский путешественник-велосипедист Хосе Андрес Абьян Пахарес в прошлом году едва не замерз на трассе «Колыма». Но во вторник он вновь приехал с намерением преодолеть дорогу от Магадана до Иркутска на велосипеде.

В декабре 2018 года Пахарес на велосипеде путешествовал по трассе «Колыма». Ночью он останавливался на привал в палатке. Но при температуре под -50 градусов едва не погиб. Его спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев. Он довезли иностранца до ближайшего населенного пункта.

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Прошлое путешествие закончилось серьезным обморожением пальцев на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине — в испанской Сарагосе. Но велосипедист не намерен сдаваться, пишет РИА Новости со ссылкой на Пахареса.

«На этот раз я готов. Я заменил варежки и голову. Я понимаю, что произошло. Моя голова теперь понимает, что такое холод, что нужно беречься. Это опыт. И обувь поменял на новую. Так что я не боюсь, на этот раз все получится, я уверен», — рассказал Пахарес.

Путешественник планирует преодолевать по 40 километров в день. Он взял с собой палатку, теплый спальник и запасы высококалорийной еды. «Я не буду сильно гнать, нужно беречь силы. Я взял протеин, буду мешать его с водой и пить. В Иркутске надеюсь оказаться примерно 20 марта», — уточнил путешественник.