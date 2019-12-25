«Иронию судьбы» покажут в новом варианте под Новый год

Ставший новогодней классикой фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» покажут в отреставрированном варианте на «Россия 1», сообщила пресс-служба канала.

«(Фильм) будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», — цитирует РБК пресс-службу телеканала.

Точная дата показа фильма пока не утверждена, а новогодние телепрограммы большинства каналов, в том числе «России 1» не опубликованы.

Советский двухсерийный фильм режиссёра Эльдара Рязанова создан в 1975 году. Впервые «Иронию судьбы» показали в СССР 1 января 1976 года в 17:45 по первой программе Центрального ТВ.