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«Иронию судьбы» покажут в новом варианте под Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Ставший новогодней классикой фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» покажут в отреставрированном варианте на «Россия 1», сообщила пресс-служба канала.

«(Фильм) будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», — цитирует РБК пресс-службу телеканала.

Точная дата показа фильма пока не утверждена, а новогодние телепрограммы большинства каналов, в том числе «России 1» не опубликованы.

Советский двухсерийный фильм режиссёра Эльдара Рязанова создан в 1975 году. Впервые «Иронию судьбы» показали в СССР 1 января 1976 года в 17:45 по первой программе Центрального ТВ.

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Обсуждение (2)
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Топ комментариев

mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

ecima

У любой техники бывает не исправность

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

pilot995

В России отвращение к телевизору внесли всем известные ведущие фед. каналов.

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери