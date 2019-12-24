«Яндекс» взялся за оценку кредитоспособности россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили проект по оценке заемщиков — физических лиц. Их кредитный рейтинг будет оцениваться, в том числе помощью данных собираемых поисковиком.

Информацию о запуске проекта РБК подтвердили представители Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое сотрудничает с ИT-компанией, и «Яндекса». Аналогичный проект у «Яндекса» есть с БКИ «Эквифакс».

Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг (оценка кредитоспосбности), пояснил гендиректор бюро Артур Александрович. Он добавил, что ОКБ и «Яндекс» не имеют доступа к данным друг друга.

«Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса». В аналитических моделях используется более 1 тысячи разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки», — отметил представитель «Яндекса».

Оценка проводится «на основе аналитических признаков «Яндекса». Далее эта оценка добавляется к скоринговой оценке кредитного бюро, общий балл представляется в банк. Модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков.

Представитель «Яндекса» подчеркнул, что результат не является руководством к действию и не влияет на скоринговый балл, присвоенный БКИ. «Он носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях», — заявили в «Яндексе».

Источник, близкий к одному из участников проекта, пояснил, что кредитное бюро передает «Яндексу» в зашифрованном виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает цифру — некий процент. Собеседник РБК подчеркивает, что «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос, и не передает данные клиентов кому-либо.