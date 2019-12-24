НАВЕРХ

Сибирские ученые вычислили путь наночастиц в мозг

Источник:
Sibnet.ru
85 0
Фото: © Sibnet.ru

Группа ученых из Новосибирска и Томска установили путь, по которому наночастицы вирусов и других веществ из окружающей среды проникают в головной мозг и нашли способ блокировать их поступление, сообщает пресс-служба ТГУ.

Учеными накоплен ряд данных, которые свидетельствуют о неблагоприятном влиянии наночастиц, например, если люди живут ближе 50 метров от крупных магистралей, за счёт накопления наноразмерных частиц в мозге у них раньше развиваются нейродегенеративные заболевания (болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие).

Российские исследователи решили выяснить, каким образом наночастицы попадают в организм людей. Проникнуть через легкие и кровеносные сосуды они не могут. Вычислить траекторию движения наночастиц помогли эксперименты, проведенные на грызунах. Лабораторным животным закапывали раствор с наночастицами в носовую полость и с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) отслеживали их появление в структурах головного мозга. 

Исследования показали, что в обонятельной луковице частицы появляются уже через три часа, концентрация нарастает и достигает максимума через 12 часов, в структурах мозга максимум наблюдается через 3-4 дня. Движение чётко соответствует траектории нервных связей обонятельной системы.

Ученым также удалось найти комбинации химических соединений, которые либо полностью блокируют, либо существенно усиливают транспорт наночастиц из носовой полости в мозг. При введении некоторых наночастиц в нос грызунов температура их тела быстро снижалась на несколько градусов и происходил отток цереброспинальной жидкости.

«В носу происходит целый каскад событий. Выявленные эффекты значимы для разработки новых способов терморегуляции и решения такой серьёзной проблемы, как лечение отёка головного мозга. Наночастицы сейчас вводят в состав разных препаратов для повышения их КПД. Полученные данные помогают понять, как нарастает концентрация этих частиц и как их можно вводить в организм пациента», — сказал директор Центра генетических ресурсов лабораторных животных ИЦИГ СО РАН Михаил Мошкин.

Биологи планируют изучить проникающую способность вирусов, в первую очередь, гриппа для разработки профилактических мер. Также учёные намерены провести исследования с участием людей с «вредными» профессиями – пожарных и сварщиков, чтобы протестировать недавно открытый способ блокировки наночастиц. На основе полученных результатов можно будет разработать механизмы защиты человека от нежелательного воздействия таких частиц.

Новосибирск #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Новейший Су-57 разбился под Комсомольском-на-Амуре
•
Утверждена глобальная реформа экзамена на права
•
Известный режиссер Галина Волчек госпитализирована
•
Медведев поставил условие для снятия санкций с Украины
Подробности
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
Как это работает
•
Облачная охрана: что умеет уличная камера Ростелекома
•
Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
•
Подключить бесплатно: Ростелеком дарит телевидение
НОВОСТИ СИБИРИ
Сибирские ученые вычислили путь наночастиц в мозг
Сибирь 24.12.2019 14:14
Самый большой на Дальнем Востоке «зимний» фонтан открыли в Чите
Сибирь 24.12.2019 13:39
Ургант увидел в катке-«фаллосе» послание WADA и шпионам
Сибирь 24.12.2019 12:45
Сибиряки выбрали Пхукет для новогоднего отдыха
Сибирь 24.12.2019 12:19
Самое популярное
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
8655
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
4698
США остановили строительство российского газопровода
3434
«Газпром» согласился вернуть долг Украине
3119
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Новейший Су-57 разбился под Комсомольском-на-Амуре
•
Утверждена глобальная реформа экзамена на права
•
Известный режиссер Галина Волчек госпитализирована
•
Медведев поставил условие для снятия санкций с Украины
Подробности
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Путин ответит на все вопросы
59
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
57
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
50
США остановили строительство российского газопровода
45
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Боится, пятерик лет до пенсии каждому Россиянину, бочком выходят.

Алекс555

А у газа кто собственник,Россия?

EvgenAEY

Что-то на выходных -40, ниче так потеплеет

BETEPAH86

Вот Россияне, топящие дровами глиняные печки, возрадовались, что мы наконец-то дали отпор америке!!!!

лачинов

Обломки ракет падают на территории заповедника!!! Думал меня уже ни чем не удивить. Какой же это тогда...