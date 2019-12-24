НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Самый большой на Дальнем Востоке «зимний» фонтан открыли в Чите

Источник:
Sibnet.ru
122 0
Фото: © пресс-служба администрации Читы

Светодиодный фонтан, который стал самым большим на дальнем Востоке, открыли в Чите. Высота сооружения — 10 метров, сообщила одна из авторов проекта, участница инициативной группы горожан «Красивая Чита» Валентина Дымченко.

«Фонтан расположен на площади Ленина и повторяет силуэт летнего музыкального фонтана, на месте которого находится. Его диаметр — 22 метра, высота — 10 метров. Это полностью оригинальная работа — фонтан в Чите смонтирован, собран и сварен благодаря местным мастерам с золотыми руками», — цитирует ТАСС Дымченко.

Фото: © пресс-служба администрации Читы

Светодиодный фонтан устроили в Чите впервые. Несмотря на установившийся в Чите 30-градусный мороз, на открытие катка пришли свыше 300 горожан, а в среду в городе должны открыться главная елка и ледовый городок.

В Новосибирске, между тем, продолжается активное обсуждение катка возле оперного театра. Снимок катка с высоты сделал фотограф Слава Степанов. Фотография произвыела фурор в Сети. Некоторые пользователи увидели в ледовом сооружении очертания члена, на что вице-мэр Анна Терешкова написала, что искусство должно возбуждать.

Телеведущий Иван Ургант расценил форму катка, как возможное послание WADA или реакция сибиряков а повышение цен на водку.

Еще по теме
Названа средняя стоимость новогоднего застолья
Ургант выдал несколько шуток о катке-«фаллосе» из Новосибирска
Сибиряки выбрали Пхукет для новогоднего отдыха
Путин выполнил просьбу волонтера из Бурятии о Кремлевской ёлке
смотреть все
Зима #Новый год
  • Замок 1
  • замок 2
  • Замок 3
  • Замок 4
  • замок 5
  • Замок 6
  • Россия7
  • Россия 1
  • Россия3
  • Россия4
  • Россия9
  • Россия8
КАРТИНА ДНЯ
•
Новейший Су-57 разбился под Комсомольском-на-Амуре
•
Утверждена глобальная реформа экзамена на права
•
Известный режиссер Галина Волчек госпитализирована
•
Медведев поставил условие для снятия санкций с Украины
Подробности
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
Как это работает
•
Облачная охрана: что умеет уличная камера Ростелекома
•
Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
•
Подключить бесплатно: Ростелеком дарит телевидение
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские ученые вычислили путь наночастиц в мозг
Сибирь 24.12.2019 14:14
Самый большой на Дальнем Востоке «зимний» фонтан открыли в Чите
Сибирь 24.12.2019 13:39
Ургант увидел в катке-«фаллосе» послание WADA и шпионам
Сибирь 24.12.2019 12:45
Сибиряки выбрали Пхукет для новогоднего отдыха
Сибирь 24.12.2019 12:19
Самое популярное
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
8655
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
4698
США остановили строительство российского газопровода
3434
«Газпром» согласился вернуть долг Украине
3119
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Новейший Су-57 разбился под Комсомольском-на-Амуре
•
Утверждена глобальная реформа экзамена на права
•
Известный режиссер Галина Волчек госпитализирована
•
Медведев поставил условие для снятия санкций с Украины
Подробности
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
Сибирь
•
Сибирские ученые вычислили путь наночастиц в мозг
•
Самый большой на Дальнем Востоке «зимний» фонтан открыли в Чите
•
Ургант увидел в катке-«фаллосе» послание WADA и шпионам
•
Сибиряки выбрали Пхукет для новогоднего отдыха
•
Путин выполнил просьбу волонтера из Бурятии о Кремлевской ёлке
•
Автомобиль в Кемерове сбил троих на остановке
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Путин ответит на все вопросы
59
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
57
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
50
США остановили строительство российского газопровода
45
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Боится, пятерик лет до пенсии каждому Россиянину, бочком выходят.

Алекс555

А у газа кто собственник,Россия?

EvgenAEY

Что-то на выходных -40, ниче так потеплеет

BETEPAH86

Вот Россияне, топящие дровами глиняные печки, возрадовались, что мы наконец-то дали отпор америке!!!!

лачинов

Обломки ракет падают на территории заповедника!!! Думал меня уже ни чем не удивить. Какой же это тогда...