Самый большой на Дальнем Востоке «зимний» фонтан открыли в Чите

Светодиодный фонтан, который стал самым большим на дальнем Востоке, открыли в Чите. Высота сооружения — 10 метров, сообщила одна из авторов проекта, участница инициативной группы горожан «Красивая Чита» Валентина Дымченко.

«Фонтан расположен на площади Ленина и повторяет силуэт летнего музыкального фонтана, на месте которого находится. Его диаметр — 22 метра, высота — 10 метров. Это полностью оригинальная работа — фонтан в Чите смонтирован, собран и сварен благодаря местным мастерам с золотыми руками», — цитирует ТАСС Дымченко.

Фото: © пресс-служба администрации Читы

Светодиодный фонтан устроили в Чите впервые. Несмотря на установившийся в Чите 30-градусный мороз, на открытие катка пришли свыше 300 горожан, а в среду в городе должны открыться главная елка и ледовый городок.

В Новосибирске, между тем, продолжается активное обсуждение катка возле оперного театра. Снимок катка с высоты сделал фотограф Слава Степанов. Фотография произвыела фурор в Сети. Некоторые пользователи увидели в ледовом сооружении очертания члена, на что вице-мэр Анна Терешкова написала, что искусство должно возбуждать.

Телеведущий Иван Ургант расценил форму катка, как возможное послание WADA или реакция сибиряков а повышение цен на водку.