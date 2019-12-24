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Ургант выдал несколько шуток о катке-«фаллосе» из Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущий Иван Ургант в вечернем шоу показал фотографию новосибирского катка «неприличной» формы и выдвинул несколько версий о ее предназначении и возможных скрытых посланиях.

Снимок катка возле Оперного театра, сделанная известным фотографом Славой Степановом с высоты, произвел фурор в соцсетях. Многие пользователи увидели в очертаниях член. Вице-мэр Анна Терешкова написала, что искусство должно возбуждать, а мэр Анатолий Локоть заявил, что это своего рода психологический тест.

Ургант в своем шоу вечером в понедельник тоже показал фото, он и его соведущий Митя Хрусталев заявили, что видят на снимке исключительно каток. «Может, это реакция новосибирцев, что цены на водку повысят?» — предположил Хрусталев.

«Может, зашифрованное послание WADA? Может, это послание кому-то из знаменитых новосибирцев. Кто у нас из Новосибирска? Элджей? Насте Ивлеевой каток бы понравился. Или Дед Мороз намекает, что не нужно вам ждать хороших подарков. По крайней мере в Новосибирске, если ты послал человека, то знаешь, где его искать. На катке», — выдал серию шуток Ургант.

Он добавил, что в так каток видят только птицы и американские спутники-шпионы, в люди катаются и получают удовольствие.


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