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Донорская кровь обойдется бюджету Забайкалья дороже на 9 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Хранение и переработка донорской крови в Забайкалье обойдется бюджету на 9 миллионов рублей дороже, чем в прошлом году. Причина — необходимость модернизации устаревшего оборудования, сообщил министр здравоохранения региона Валерий Кожевников.

Общий объем средств, предусмотренный в проекте бюджета края на 2020 год на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, составит 73,2 миллиона рублей.

Ежегодно на станции переливания сдают кровь около 7 тысяч забайкальцев. В помощи доноров нуждаются пациенты хирургического профиля, с онкологическими заболеваниями, травмами, пострадавшие в ДТП.

В 2019 на медучреждение пополнилась новым оборудованием и медицинской мебелью. Однако для полного обновления этого не достаточно. Старая материально-техническая база изношена на 70%.

«Средний срок эксплуатации медицинского оборудования составляет от пяти до 10 лет. Износ текущей материально-технической базы достаточно высок и достигает порядка 70 %. Финансовые вливания … позволят уже сейчас обеспечить медицинские организации оборудованием первой необходимости», — цитирует пресс-служба краевого правительства Кожевникова.


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Топ комментариев

nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

domanl

Тупая смерть. Остался бы у соседей.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

Иркут 69

Ну это нормально. Мученик и герой для одних - преступник и злодей для других.... две стороны одной медали.