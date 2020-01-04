Донорская кровь обойдется бюджету Забайкалья дороже на 9 млн рублей

Хранение и переработка донорской крови в Забайкалье обойдется бюджету на 9 миллионов рублей дороже, чем в прошлом году. Причина — необходимость модернизации устаревшего оборудования, сообщил министр здравоохранения региона Валерий Кожевников.

Общий объем средств, предусмотренный в проекте бюджета края на 2020 год на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, составит 73,2 миллиона рублей.

Ежегодно на станции переливания сдают кровь около 7 тысяч забайкальцев. В помощи доноров нуждаются пациенты хирургического профиля, с онкологическими заболеваниями, травмами, пострадавшие в ДТП.

В 2019 на медучреждение пополнилась новым оборудованием и медицинской мебелью. Однако для полного обновления этого не достаточно. Старая материально-техническая база изношена на 70%.

«Средний срок эксплуатации медицинского оборудования составляет от пяти до 10 лет. Износ текущей материально-технической базы достаточно высок и достигает порядка 70 %. Финансовые вливания … позволят уже сейчас обеспечить медицинские организации оборудованием первой необходимости», — цитирует пресс-служба краевого правительства Кожевникова.