Утверждена глобальная реформа экзамена на права

Ученикам автошкол разрешат ездить по магистралям, «площадку» и «город» объединят в испытание по оценке навыков вождения, а результаты экзамена можно будет аннулировать — такие изменения прописаны в новом порядке подготовки автомобилистов.

Ряд новшеств начнет действовать в январе 2020 года, сразу после публикации постановления, которое уже подписал премьер Дмитрий Медведев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

В эти изменения входят: снятие запрета на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час, права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая можно будет получить с 20 лет (сейчас с 18). Кроме того, водительское удостоверение не вернут нарушителю, если у него не оплачены штрафы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ГИБДД высказалась за советское прошлое

С 1 октября 2020 года этапы «площадка» и «город» заменит получасовой практический экзамен. Сначала экзаменатор проверит базовые навыки вождения: старт, параллельную парковку, движение задним ходом. Это можно будет сделать на площадке автошколы или на тупиковой улице. Затем кандидат выедет на улицы. Ученики автошкол будут знать только список улиц, по которым, возможно, будут ездить, сейчас они могут заранее обкатать маршрут.

Впервые результаты экзамена можно будет аннулировать по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Установлены новые сроки проведения повторных экзаменов: теория — не ранее семи, но не позднее 30 дней, вождение — не ранее семи, но не позднее 60 дней. Если кандидат не сдал с третьей попытки, то следующей придется ждать не меньше месяца (но и не более трех месяцев).