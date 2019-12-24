Автомобиль в Кемерове сбил троих на остановке

Полиция в Кемерове разыскивает водителя автомобиля, который сбил троих людей на автобусной остановке и скрылся, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инцидент произошел днем в понедельник на проспекте Ленина. Водитель на ВАЗ-2112 совершил наезд на трех человек, стоявших на остановке общественного транспорта. Трое потерпевших, в том числе 14-летний подросток, доставлены в больницу.

На месте ДТП был обнаружен бампер автомобиля, инспекторы ГИБДД по госномерам уже установили его владельца. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют, кто управлял транспортным средством.

С июня ужесточена уголовная ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП, в которых погибли или тяжело пострадали люди. В соответствии со статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств), если водитель в состоянии опьянения совершил ДТП, которое привело к смерти человека, и скрылся, виновник может быть лишен свободы на срок от 5 до 12 лет.