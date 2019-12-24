Медведев поставил условие для снятия санкций с Украины

Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

«Мы же им [украинской стороне] всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели», — приводит ТАСС слова Медведева, сказанные им на встрече с журналистами.

При этом глава кабинета министров обратил внимание на тот факт, что РФ остается для Украины «крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером». По оценке Медведева, остающиеся объемы сотрудничества двух стран значимы и для РФ, и для Украины.

Киев начал вводить санкции в отношении Москвы весной 2014 года в связи с воссоединением Крыма с РФ, а также началом конфликта в Донбассе. Основанием для них стал подписанный 10 сентября 2014 года президентом Украины Петром Порошенко закон «О санкциях». Россия предприняла ответные действия. С тех пор взаимные ограничительные меры несколько раз расширялись.

При этом Медведев не исключил возобновления контактов с украинским коллегой в будущем, но пока этого не планируется. «Не намечается [контактов] между руководителями правительств РФ и Украины», — сказал глава кабинета министров. Он напомнил, что сейчас контакты прерваны, премьер-министры не созваниваются и не переписываются. При этом он отметил, что отдельные представители правительства РФ, например, вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак, общаются со своими украинскими коллегами.

«Я ничего не исключаю, хотят — пожалуйста», — сказал Медведев о возможности возобновления контактов на уровне премьер-министров двух стран.