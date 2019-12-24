НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Собаки в Приангарье заразились опасной для людей болезнью

Источник:
Sibnet.ru
248 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Более трети собак в нескольких регионах России, в том числе и в Иркутской области, заражены опасным для человек заболеванием — эхинококкозом. Оно может привести к инвалидности и смерти, сообщил представитель Роспотребнадзора.

Наиболее неблагополучными по эхинококкозу являются Северный Кавказ, Урал, Иркутская область, Дальний Восток и страны Средней Азии. Эхинококкоз — хроническое гельминтозное заболевание, при котором в печени, реже в легких и других органах, образуются кистозные образования, содержащие личинки паразитов, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперты призвали убрать салаты с майонезом с новогоднего стола

Диагностировать наличие паразитов в организме человека чаще всего можно только на поздней стадии. А заразиться эхинококкозом можно легко. Во-первых, при контакте с больными животными: собаками и сельскохозяйственными животными. А также при употреблении в пищу дикорастущих ягод и трав, при использовании воды из зараженных яйцами гельминтов источников, при выделке шкур.

Среди основных факторов заражения также грязные руки, овощи, фрукты, зелень. Яйца гельминта могут заноситься с пылью на разные предметы обихода и вдыхаться с запыленным воздухом. Дети болеют чаще, потому что они часто играют с собаками и не всегда соблюдают правила личной гигиены.

Эхинококкоз может протекать годами и выявляться случайно, в том числе при проведении профилактического обследования. От момента заражения до появления первых клинических признаков может пройти от нескольких месяцев до несколько десятков лет.

Еще по теме
Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов
Новосибирский Минздрав взял на контроль зарплаты врачей скорой помощи
Потерявшую память сибирячку спустя 16 лет нашел брат
Эксперт предупредила о вреде чрезмерного потребления воды
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Новейший Су-57 разбился под Комсомольском-на-Амуре
•
Утверждена глобальная реформа экзамена на права
•
Медведев поставил условие для снятия санкций с Украины
•
Путин признался в любви к алтайским травам
Подробности
•
Смерть телевизоров: почему ТВ уходит в приложения
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
Как это работает
•
Облачная охрана: что умеет уличная камера Ростелекома
•
Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
•
Подключить бесплатно: Ростелеком дарит телевидение
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибиряки выбрали Пхукет для новогоднего отдыха
Сибирь 24.12.2019 12:19
Путин выполнил просьбу волонтера из Бурятии о Кремлевской ёлке
Сибирь 24.12.2019 11:27
Автомобиль в Кемерове сбил троих на остановке
Сибирь 24.12.2019 10:48
Собаки в Приангарье заразились опасной для людей болезнью
Сибирь 24.12.2019 10:30
Самое популярное
Сибирячка нашла тайник с интимными фото немки у советского солдата
10122
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
8612
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
4652
США остановили строительство российского газопровода
3384
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Новейший Су-57 разбился под Комсомольском-на-Амуре
•
Утверждена глобальная реформа экзамена на права
•
Медведев поставил условие для снятия санкций с Украины
•
Путин признался в любви к алтайским травам
Подробности
•
Смерть телевизоров: почему ТВ уходит в приложения
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
Сибирь
•
Сибиряки выбрали Пхукет для новогоднего отдыха
•
Путин выполнил просьбу волонтера из Бурятии о Кремлевской ёлке
•
Автомобиль в Кемерове сбил троих на остановке
•
Собаки в Приангарье заразились опасной для людей болезнью
•
Режим «черного неба» ввели в Красноярске
•
Путин признался в любви к алтайским травам
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
51
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
50
США остановили строительство российского газопровода
45
Россия резко нарастила импорт пальмового масла
37
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Боится, пятерик лет до пенсии каждому Россиянину, бочком выходят.

лачинов

Вряд ли это возможно. При такой то зависимости. Практически вся экономика сориентирована на экспорт....

EvgenAEY

Что-то на выходных -40, ниче так потеплеет

WSG0600-164-164

Скорее новыми миллиардерами из России в США.

BETEPAH86

Вот Россияне, топящие дровами глиняные печки, возрадовались, что мы наконец-то дали отпор америке!!!!