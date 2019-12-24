Собаки в Приангарье заразились опасной для людей болезнью

Более трети собак в нескольких регионах России, в том числе и в Иркутской области, заражены опасным для человек заболеванием — эхинококкозом. Оно может привести к инвалидности и смерти, сообщил представитель Роспотребнадзора.

Наиболее неблагополучными по эхинококкозу являются Северный Кавказ, Урал, Иркутская область, Дальний Восток и страны Средней Азии. Эхинококкоз — хроническое гельминтозное заболевание, при котором в печени, реже в легких и других органах, образуются кистозные образования, содержащие личинки паразитов, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор.

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Диагностировать наличие паразитов в организме человека чаще всего можно только на поздней стадии. А заразиться эхинококкозом можно легко. Во-первых, при контакте с больными животными: собаками и сельскохозяйственными животными. А также при употреблении в пищу дикорастущих ягод и трав, при использовании воды из зараженных яйцами гельминтов источников, при выделке шкур.

Среди основных факторов заражения также грязные руки, овощи, фрукты, зелень. Яйца гельминта могут заноситься с пылью на разные предметы обихода и вдыхаться с запыленным воздухом. Дети болеют чаще, потому что они часто играют с собаками и не всегда соблюдают правила личной гигиены.

Эхинококкоз может протекать годами и выявляться случайно, в том числе при проведении профилактического обследования. От момента заражения до появления первых клинических признаков может пройти от нескольких месяцев до несколько десятков лет.