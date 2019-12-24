Режим «черного неба» ввели в Красноярске

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) ввели в Красноярске из-за накопления вредных веществ в атмосфере, сообщается на сайте Среднесибирского управления гидрометцентра.

Режим «черного неба» — краткосрочное сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

«На территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Режим, предполагающий сокращение выбросов предприятий на 20%, продлится до вечера 24 декабря.

«Красноярск. 9 часов утра. Улица Ладо кецховели — температура минус 17 градусов Цельсия. Академгородок — минус 10 градусов Цельсия. Перепад высот между точками 60-70 метров. Это называется температурная инверсия и при таком профиле температуры воздуха все выбросы будут оставаться в нижнем холодном слое», — написал на странице в Facebook ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН Егор Задереев.