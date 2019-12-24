Поклонники Нюши высмеяли имя ее дочери

Певица Нюша долго скрывавшая лицо и имя дочери, рассказала подробности счастливого материнства, а ее поклонники не смогли сдержаться от шуток, по поводу шуток в адрес необычного имени малышки.

В большом семейном интервью Нюша назвала имя дочери — Симба. Непривычное для ребенка имя мгновенно стало поводом для шуток и вызвало недоумение у поклонников певицы. «Хорошо хоть не Пумба», — пошутил один из пользователей. «Понятно теперь, почему держали имя в секрете», — добавил другой.

Кроме шуток, в Сети появились и негативные отзывы. Фанаты раскритиковали Нюшу за несуразное имя, некоторые предположили, что девочке будет очень сложно в школе, другие — что имя больше подходит животному.

Нюша родила дочь 6 ноября 2018 года в клинике Маймами, сейчас малышке чуть больше года. Отец девочки бизнесмен Игорь Сивов.