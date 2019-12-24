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Дзюба снова стал лучшим футболистом России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Капитан сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом календарного 2019 года по версии Российского футбольного союза и газеты «Спорт-Экспресс», сообщается на сайте РФС.

Премия «Лучший футболист года в России» появилась четыре года назад. В его выборе участвуют 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ», а также болельщики. Каждый участник голосования называл свою пятерку лучших, и игроки получали от 5 до 1 балла соответственно.

По правилам претендовать на победу могут все футболисты, выступавшие в РПЛ в 2019 году, независимо от гражданства, а также игроки национальной сборной России из зарубежных чемпионатов. По традиции, весной обладателю премии будет торжественно вручен приз — российский «Золотой мяч».

Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов («Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017) и Артем Дзюба («Зенит», 2018). Таким образом, капитан сборной России стал первым игроком, который выиграл почетный приз дважды.

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WSG0600-164-164

Боится, пятерик лет до пенсии каждому Россиянину, бочком выходят.

лачинов

Вряд ли это возможно. При такой то зависимости. Практически вся экономика сориентирована на экспорт....

EvgenAEY

Что-то на выходных -40, ниче так потеплеет

WSG0600-164-164

Скорее новыми миллиардерами из России в США.

BETEPAH86

Вот Россияне, топящие дровами глиняные печки, возрадовались, что мы наконец-то дали отпор америке!!!!