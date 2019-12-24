Дзюба снова стал лучшим футболистом России

Капитан сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом календарного 2019 года по версии Российского футбольного союза и газеты «Спорт-Экспресс», сообщается на сайте РФС.

Премия «Лучший футболист года в России» появилась четыре года назад. В его выборе участвуют 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ», а также болельщики. Каждый участник голосования называл свою пятерку лучших, и игроки получали от 5 до 1 балла соответственно.

По правилам претендовать на победу могут все футболисты, выступавшие в РПЛ в 2019 году, независимо от гражданства, а также игроки национальной сборной России из зарубежных чемпионатов. По традиции, весной обладателю премии будет торжественно вручен приз — российский «Золотой мяч».

Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов («Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017) и Артем Дзюба («Зенит», 2018). Таким образом, капитан сборной России стал первым игроком, который выиграл почетный приз дважды.