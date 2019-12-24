Путин признался в любви к алтайским травам

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что традиционному чаю и кофе предпочитает сбор из алтайских трав.

«Вы знаете, я даже пью не чай. Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы из Алтая», – сказал Путин в Адыгее на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Путин раскрыл секрет, что он пьет не чай, а отвар из алтайских трав pic.twitter.com/YhnG12oZ0S — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019

Как уточняет ТАСС, он отвечал на вопрос председателя первого чайного кооператива Серафима Тимченко, поинтересовавшегося, какой сорт чая предпочитает российский лидер.