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Путин признался в любви к алтайским травам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что традиционному чаю и кофе предпочитает сбор из алтайских трав.

«Вы знаете, я даже пью не чай. Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы из Алтая», – сказал Путин в Адыгее на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Как уточняет ТАСС, он отвечал на вопрос председателя первого чайного кооператива Серафима Тимченко, поинтересовавшегося, какой сорт чая предпочитает российский лидер.

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WSG0600-164-164

Боится, пятерик лет до пенсии каждому Россиянину, бочком выходят.

лачинов

Вряд ли это возможно. При такой то зависимости. Практически вся экономика сориентирована на экспорт....

EvgenAEY

Что-то на выходных -40, ниче так потеплеет

WSG0600-164-164

Скорее новыми миллиардерами из России в США.

BETEPAH86

Вот Россияне, топящие дровами глиняные печки, возрадовались, что мы наконец-то дали отпор америке!!!!