Путин признался в любви к алтайским травам

Фото: © пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что традиционному чаю и кофе предпочитает сбор из алтайских трав.
«Вы знаете, я даже пью не чай. Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы из Алтая», – сказал Путин в Адыгее на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.
Путин раскрыл секрет, что он пьет не чай, а отвар из алтайских трав pic.twitter.com/YhnG12oZ0S— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019
Как уточняет ТАСС, он отвечал на вопрос председателя первого чайного кооператива Серафима Тимченко, поинтересовавшегося, какой сорт чая предпочитает российский лидер.