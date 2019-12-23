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Совфед утвердил революционный закон о вине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии, который устанавливает новые требования и создает базовое правовое регулирование отрасли. Эксперты уже назвали документ «революционным».

«Никто не говорит прекращать производство винного напитка из винного материала, но теперь на этикетках должно быть написано, что это — вино, созданное на основе отечественного винограда, а это — винный напиток, который разведен с водой», — уточнила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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Новый закон закрепляет само понятие «вино», а также «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», в нем определяются нормы оформления этикеток, которые позволяют отличить один напиток от другого, правила производства винодельческой продукции.

Также прописываются технологические приемы, которые можно использовать для производства вина. В частности, разработчики документа предлагают заносить виноградные насаждения в специальный реестр, а урожаи декларировать.

Кроме этого, будут разработаны требования безопасности к выращенным ягодам, для потребителей станет доступен рейтинг винодельческой продукции, основанный на системе оценок потребительских свойств и качеств вин экспертами.

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